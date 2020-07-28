Москвичка заболела ангиной и едва не умерла

39-летняя жительница Москвы думала, что переболела ангиной, но столкнулась с серьезными осложнениями после болезни. Женщина чуть не лишилась жизни, ее спасли врачи Боткинской больницы, сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

Там рассказали, что у москвички спустя несколько дней после исчезновения симптомов ангины появились боли в ноге и плече, отекли руки и возникли темные пятна на конечностях. Она обратилась в больницу. Анализы показали, что у пациентки отказывают все органы и системы. Выяснилось, что у женщины после стрептококковой ангины развился острый сепсис.

Москвичку срочно перевели в реанимационное отделение, врачи около трех недель боролись за ее жизнь. «Угроза возникла из-за инфекционно-воспалительного процесса и нарастания полиорганной недостаточности. За это время у женщины образовались некрозы на верхних и нижних конечностях: на руках размером 20 на 30 сантиметров, на своде правой стопы — 7 на 8 сантиметров», — сообщили в Боткинской больнице.

Врачи рассказали, что после реанимации хирургам удалось убрали некрозы и сохранить конечности. Сейчас пациентка чувствует себя хорошо.

Ранее в июле президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, профессор Леонид Рошаль призвал москвичей внимательнее относиться к своему здоровью и «не быть дураками» — помнить, что коронавирус еще не закончился. Врач заметил, что толпы людей перестали носить маски в транспорте и общественных местах. Он посоветовал не пренебрегать мерами по предотвращению распространения инфекции.

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