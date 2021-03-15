Москвичка заинтересовалась биткоинами и обеднела на шесть миллионов рублей

Москвичка захотела купить добывающий биткоины ноутбук и обеднела на 6,7 миллиона рублей, став жертвой мошенника. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.

Управляющая аптекой на севере столицы прошлым летом встретила мужчину, который в ходе беседы похвастался связями с чиновниками и силовиками. Таким образом завязалось знакомство с мошенником.

В сентябре горожанин предложил москвичке приобрести нежилые помещения, заверив ее, что стоимость объектов на 40 процентов ниже рыночной. Однако женщину его предложение не заинтересовало.

В октябре новый знакомый предложил взять ноутбук с программой для майнинга биткоинов. Данный вариант москвичка сочла более заманчивым. Уже в декабре она передала 6,7 миллиона рублей, однако после получения средств «посредник» перестал выходить на связь. После этого женщина обратилась в правоохранительные органы.

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