Москвичка заметила мышей в продуктовом магазине

Москвичка в группе Facebook «Район Пресненский (обсуждения)» рассказала о мышах, которых она заметила в одном из продуктовых магазинов столицы.

По словам женщины, грызунов она видела в одном из супермаркетов новой сети на Красной Пресне. «Я и другие покупатели были свидетелями, как две мыши спокойно пробежали перед нами у касс самообслуживания. Можно представить себе, что грызуны творят ночью после 11 вечера, когда магазин закрывается до утра. Кроме того, в помещении стоит тухлый запах — это тоже явный признак присутствия мышей», — рассказала москвичка. Она также добавила, что в супермаркете была замечена изъеденная мышами буханка хлеба.

Покупатели в комментариях также пожаловались на качество продуктов из этого магазина. Одна из москвичек рассказала, что видела на прилавке несвежий сыр и рыбу.

Другие жители района рассказали, что мыши обитают не только в этом магазине, но и в известном ресторане быстрого питания, и в жилых домах. Фолловеры паблика указали, что проблема стала актуальной после исчезновения бездомных кошек.

Ранее мышь в витрине с пиццей в Москве попала на видео и возмутила россиян.