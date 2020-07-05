Москвичкам-скорпионам отказали в услугах косметологии из-за «Меркурия в Раке»

Сотрудники московской косметологической клиники «Тесла-clinic» объяснили, почему горожанам знака Скорпион нельзя посещаться заведение до 12 июля. Видео опубликовано в воскресенье, 5 июля, в Telegram-канале Mash.

По словам врача-косметолога Татьяны Аюповой, из-за представителей этого знака зодиака слишком много проблем в клинике. Она объяснила, что причиной оказался «ретроградный Меркурий в Раке» — время, когда планета движется в обратном направлении. В связи с этим Скорпионы становятся намного агрессивнее.

«Мы им не отказываем, а просто переносим запись на недельку позже. У нас были инциденты, когда Скорпионы учиняли нам массовые расстройства, поэтому мы поступили именно так», — пояснила Аюбова.

Кроме того, горожанам со знаками Козерога, Девы и Тельца сообщили о повышении оплаты за услуги по той же причине. На 20 тысяч рублей им придется заплатить больше, чем остальным клиентам.

Деньги, как объяснила врач-косметолог, персонал клиники потратит на лечение — «коньячок, винишко». «Главное — нервы полечить и быть красивой», — сказала она.

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