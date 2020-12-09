Москвичке-лесбиянке проломили череп в метро

В московском метро девушку-лесбиянку избили из-за ее ориентации. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Отмечается, что инцидент произошел на станции «Китай-город». После нападения 21-летней москвичке потребовалась помощь медиков. Ее госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и многочисленными ушибами. В травмпункт пострадавшую сопровождала ее 22-летняя сожительница.

В настоящий момент выясняются обстоятельства нападения. Кто именно нанес травмы девушке, неизвестно.

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