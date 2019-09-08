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Москвички необычно отдохнули и попали на видео

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Кадр: «ВКонтакте»

Две девушки поплавали на Патриарших прудах на надувной лодке. Видео опубликовано во «ВКонтакте».

На кадрах запечатлено, как они погружаются в лодку, берут с собой стаканы, отталкиваются от берега ближе к середине водоема и расслабленно лежат.

«Не знаю, я почему-то ждал когда они перевернутся», — поделился ожиданиями Никита Журавлев.

«Молодцы девки. Знают толк», — оценил Игорь Гайдук.

«Мужики в восторге. Похоже, что девчонки сумели хайп словить», — отметила Наталия Куракина.

Патриаршие пруды являются местом для небольших пикников и любителей позагорать. Купаться там, как и во всех других водоемах Центрального административного округа Москвы, запрещено.

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Moslenta, 2019 г. 18+

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