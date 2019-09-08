Москвички необычно отдохнули и попали на видео

«Не знаю, я почему-то ждал когда они перевернутся», — поделился ожиданиями Никита Журавлев.

«Молодцы девки. Знают толк», — оценил Игорь Гайдук.

«Мужики в восторге. Похоже, что девчонки сумели хайп словить», — отметила Наталия Куракина.

Патриаршие пруды являются местом для небольших пикников и любителей позагорать. Купаться там, как и во всех других водоемах Центрального административного округа Москвы, запрещено.

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