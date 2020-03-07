Москвички пожалели спящего на лавке в спальном мешке курьера

В столичном сообществе во «ВКонтакте» опубликовали фотографию доставщика еды, спящего на лавке. Курьер укутался в спальный мешок и положил голову на сумку для переноски еды.

В комментариях к записи москвички пожалели работника. «Человек без нормальной работы и крыши над головой. Если ты читаешь, попробуй написать в крупные строительные компании. Там хотя бы жилье дадут (правда вагончик) и работу», — написала Екатерина Гридина, пожелав, чтобы у курьера все сложилось.

«Холодно, наверное, и одиноко. Хочется, чтобы кто-то укрыл пледом и принес термокружку с бульоном», — порассуждала Елена Девяткина, отметив, что смотря на таких людей, она осознает ценность того, что имеет. «Хоть бы и ему следующую ночь спалось лучше», — добавила москвичка.

Другие комментаторы предположили, что спящий — мигрант, и посоветовали ему искать работу на родине.

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