Москвички устроили драку с тележками в магазине и попали на видео

В московском магазине «Магнит» на Верхоянской улице две покупательницы устроили драку с тележками и попали на видео. Об этом сообщает РЕН ТВ в пятницу, 5 марта.

На кадрах видно, как между женщинами начался конфликт, после чего они стали толкать друг в друга тележки. Затем покупательницы развязали драку и стали хватать друг друга за волосы.

Стоявшие совсем рядом покупатели супермаркета не сразу начали разнимать конфликтующих. В магазин вызвали сотрудников полиции, устанавливаются обстоятельства произошедшего. По данным РЕН ТВ, одна из участниц драки была госпитализирована.

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