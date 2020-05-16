Москвичку приняли на работу, обозвали алкоголичкой и тут же уволили

Жительница Москвы Марина В. пожаловалась на бывшего работодателя, который принял ее на работу и тут же уволил, обозвав алкоголичкой. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

47-летняя женщина рассказала, что нашла вакансию «Менеджер по закупкам» в одну из медицинских клиник. До этого на аналогичной должности она проработала около 10 лет, однако из-за пандемии коронавируса потеряла работу. Москвичка сходила на собеседование, где ее одобрили на эту вакансию, после чего прошла медицинскую комиссию.

Марина В. заявила, что ей показали рабочее место, выдали пропуск, подписали договор и одновременно заявление на увольнение. Первый рабочий день у нее должен был быть в пятницу, но сказали выходить в понедельник. Спустя время в этот же день женщине поступил звонок от менеджера. Девушка на другом конце провода сообщила, что Марина им все же не подходит, так как им нужен не просто менеджер, а бухгалтер с соответствующим образованием.

Москвичка осталась в недоумении и решила позвонить главному врачу. «Он заявил, что я выгляжу уродливо, как запойный алкоголик. Якобы такие выводы после общения со мной сделал их невролог. Но я-то вообще не пью! Я в шоке. Не понимаю, как такие гадости можно наговорить человеку?» — сказала она.

Трудовая книжка Марины В. до сих пор находится в клинике, куда она устроилась на работу и откуда была уволена.

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