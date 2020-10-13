Москвичку спасли от насильника и ограбили

За одну ночь над 22-летней москвичкой надругались и ограбили. Об этом сообщает Mash в своем Telegram-канале.

Девушка вышла из кафе на Тверской улице ближе к полуночи и решила вызвать такси. Водитель попросил ее расплатиться заранее, но москвичка отказалась. Ее предложил подвезти другой водитель.

По данным Telegram-канала, через 15 минут после начала поездки мужчина начал приставать к пострадавшей, а на просьбу остановиться пригрозил ножом. До рассвета насильник принуждал девушку к сексуальным действиям. Когда водитель остановился на Берниковской набережной, пострадавшая позвала на помощь. Девушку спас случайный прохожий, однако, выслушав ее, он выхватил из ее рук смартфон и сбежал.

Москвичку довез до дома и вызвал полицию водитель другого такси, к которому она обратилась после ограбления.

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