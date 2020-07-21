Москвичу пригрозили делом за фото в красных трусах в элитном отеле

Администрация элитного московского отеля Radisson Blu Belorusskaya пригрозила уголовным дело о порнографии своему постояльцу. Об этом сообщает издание The Village.

В апреле 2020 года в связи с ведением ограничительных мер для борьбы с коронавирусом москвич Дмитрий Денисов принял решения изолироваться в одном из номеров отеля в центре Москвы. Мужчина публиковал в своем аккаунте в Instagram фотографии из отеля, отмечая геолокацию. Один из снимков молодого человека, где он запечатлен в красных трусах, вызвал негативную реакцию у представителей Radisson.

Москвичу дали сутки на удаление публикации, аргументируя свои решения тем, что снимок дискредитирует компанию и «не соответствует стандартам бренда». Когда Денисов отказался удалять фото, ему пригрозили уголовным дело о распространении порнографии.

«Я живу свободной жизнью, не стесняюсь своего тела и считаю недопустимым поведение отеля, который явно страдает дискриминацией и не гордится своими постоянными гостями. У меня есть фотографии из отелей Hilton, Hyatt, но ни один из них не позволял оказывать на меня психологическое давление посредством угроз в соцсетях», — сказал он.

Позднее сотрудники Radisson признали ошибку, объяснив, что постояльцу направили некорректное сообщение «вследствие внутреннего недопонимания». Руководство, как уточняется, связалось с Денисовым и извинилось за сложившуюся ситуацию.

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