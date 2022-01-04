Москвовед назвал самые интересные станции столичного метро

Историк, москвовед, писатель и главный редактор канала «Архитектурные излишества» Павел Гнилорыбов в беседе с «Мослентой» заметил, что один музей столицы в период новогодних каникул точно будет открыт — это метрополитен. Он посоветовал жителям и гостям города проехаться по станциям, изучить их оригинальность и неповторимость. Назвал эксперт и своих фаворитов в московской подземке.

«Мои любимые станции — послевоенные "сороконожки". В них нет дороговизны или тщеславия сталинского времени, они отвечают первоначальным задачам метрополитена как транспортной системы. "Варшавская" или "Коломенская", например», — поделился Гнилорыбов. Он подчеркнул, что запоминающийся образ с двумя рядами колонн с шагом по четыре-шесть метров у упомянутых станций все равно есть.

Ранее москвовед посоветовал интересные места в столице для прогулок на новогодних каникулах.