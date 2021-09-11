Москвовед рассказал об увеселительных заведениях XX века

В начале XX века появился ряд стационарных, загородных по тем временам ресторанов и воксалов — так называли увеселительные заведения. По словам Дедушкина, народ в то время устраивал гуляния в Сокольниках. Историк рассказал, что первое такое заведение появилось в Англии в конце XVII века. Его открыли в 1661 году в усадьбе Воксхолл. Второй, самый знаменитый воксал был устроен в Петровском парке.

«Пушкин в ранних стихах писал: "Легким зефиром летал по воксалам и по балам". Еще воксалы были в Рогожской слободе и в Петровском-Разумовском, там он принадлежал барону Фон Шульцу», — отметил он.

Позже железнодорожную станцию в Павловске разместили в здании деревянного двухэтажного воксала. К концу XIX века слово вокзал, в котором «с» сменилось на «з», чтобы было больше похоже на «зал», стало обозначать здание железнодорожной станции, а не увеселительного заведения.

Ранее историк и писатель Олег Фочкин раскрыл детали первых московских преступных группировок. По его словам, первое большое дело о разбойничьей банде, которое потрясло Москву и москвичей, относится к концу XVII века.

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