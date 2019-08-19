Москву избавят от «неправильных» граффити

Более 180 граффити закрасят в Центральном административном округе (ЦАО) Москвы в ближайшее время. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу префектуры ЦАО.

Там рассказали, что властями города разрешены граффити, популяризирующие выдающихся личностей, исторические события, науку, спорт, искусство. Рисунки с рекламой, призывами к насилию и жестокости, порнографией, матерными словами, оскорблениями, изображениями табака, взрывчатки и наркотиков, наоборот, запрещены на улицах Москвы.

«В результате инвентаризации в ЦАО выявлено 183 граффити, из них: на фасадах многоквартирных домов — 39, на нежилых зданиях — 60, на тепловых пунктах — 84», — уточнили в пресс-службе.

Не соответствующие правилам изображения должны быть удалены или самими авторами, или собственниками зданий.

В апреле сообщалось, что столичные коммунальщики вступились за рисунки, которые больше года появляются на стене станции «Ростокино» Московского центрального кольца. Граффити, посвященные символу прошедшего в Москве чемпионата мира по футболу — волку Забиваке, — постоянно закрашивают, но взамен там появляются новые изображения.

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