Москву начали отапливать

В столице начались работы по подаче теплоэнергии — подключены уже почти 6,4 тысячи соцобъектов. Об этом в понедельник, 23 сентября, сообщается на сайте «МОЭК».

Так, тепло было подано в 1113 больниц и 542 поликлиники, 2371 детский сад и 2326 школ. «Работы по подключению продолжаются», — указано в тексте.

Отмечается, что в отдельных случаях тепловая энергия была запущена и в жилые дома, которые находятся на одном тепловом пункте с соцобъектами. В настоящее время таких домов с особенностями узла подключения насчитывается 2,4 тысячи.

В организации подчеркнули, что подача тепла проводится в соответствии с графиком в течение пяти дней. «В первую очередь подача теплоносителя осуществляется на объекты социальной инфраструктуры, затем жилищной сферы, в офисные здания, а последними подключаются предприятия торговли и промышленности», — напомнили в «МОЭК».

20 сентября заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков заявил, что к прохождению отопительного сезона 2019-2020 годов было подготовлено более 70 тысяч зданий, включая жилые дома и инфраструктуру топливно-энергетического хозяйства.

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