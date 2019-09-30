Москву накроет дождь с порывистым ветром

В столичном регионе в понедельник, 30 сентября, ожидается пасмурная погода. Об этом рассказали в Гидрометцентре России, передает ТАСС.

Согласно данным синоптиков, в регионе прогнозируется облачность и дождь, а также порывы ветра со скоростью 5-10 метров в секунду, местами до 15 метров в секунду. При этом температура воздуха составит около 15 градусов тепла.

Отмечается, что в ночное время будет также ветрено, воздух в столице прогреется до 13 градусов. Атмосферное давление установится на отметке в 738 миллиметров ртутного столба.

28 сентября сообщалось, что на новой неделе в Москву придут сильные дожди. С 29 сентября по 2 октября выпадет около 40 процентов от месячной нормы осадков. Первый ливень ожидается во второй половине дня 29-го.

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