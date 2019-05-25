Москву накроет гроза с градом

В столичном регионе ожидается резкое ухудшение погодных условий. Об этом сообщили в пресс-службе московского главка МЧС России, передает РИА Новости в субботу, 25 мая.

Согласно данным ведомства, в ближайшие несколько часов в городе ожидается дождь, местами сильный, а также гроза и град. Порывы ветра составят до 18 метров в секунду. Предположительно, такая погода сохранится до 11:00 воскресенья, 26 мая.

В связи с прогнозом москвичам рекомендуют парковать автомобили вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций, а также избегать рекламных щитов, шатких сооружений и не укрываться под деревьями.

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