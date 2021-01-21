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Москву накроет ледяной дождь
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Москву в пятницу, 22 января, накроет ледяной дождь. Об этом сообщили синоптики центра погоды «Фобос».
Отмечается, что до столицы доберется волна тепла. «Осадки будут переходить в дожди, ночью и утром – ледяные», — говорится в сообщении.
Специалисты рассказали, что наледь не продержится долго, так как дневная температура повысится до плюс четырех градусов, и все начнет таять.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что москвичей ожидают «температурные горки». По его словам, 22 января ожидается снег. В выходные, 23 и 24 января, температура воздуха будет держаться около нуля, днем слабооттепельные значения с осадками в смешанной фазе.
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