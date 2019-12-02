В середине текущей недели Москву накроет метель. Об этом в понедельник, 2 декабря, сообщил «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, небольшой снег выпадет в столице уже в понедельник и вторник. «А в среду днем в связи с прохождением фронтального раздела ожидается снег, усиление ветра в порывах до 15 метров в секунду, метель», — уточнил метеоролог, добавив, что высота снежного покрова в городе может увеличиться до 3 сантиметров.

При этом Вильфанд отметил, что уже в четверг в Москву снова вернется тепло, и к концу недели весь выпавший снег растает.

Ранее синоптики пообещали москвичам «разочаровывающе теплый» декабрь. По их прогнозам, похолодание придет в столицу только во второй половине месяца, однако уже к Новому году в городе ожидается новая волна потепления.

Еще больше интересного в нашем Facebook. Подпишись!