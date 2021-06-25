Москву накроет новая волна жары

Новая волна жары накроет Москву в первые дни июля: температура воздуха будет выше нормы, в пределах 26-29 градусов. Об этом в разговоре с «Московским комсомольцем» сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Он добавил, что в ближайший понедельник, 28 июня, в столичном регионе станет чуть прохладнее, пройдут кратковременные дожди и грозы. На следующий день столбики термометров опустятся до 23 градусов. «Но не стоит надеяться, что прохлада, которая будет отмечаться во вторник, продлится долго. Уже в среду дождей не будет, и первые несколько июльских дней будут преимущественно сухими», — рассказал Леус.

Он также отметил, что прогнозы на июнь в целом оправдались, но «столь мощную волну тепла предусмотреть никто не мог».

Ранее 25 июня синоптики назвали причину редкого природного явления в Москве — сухой грозы. В Гидрометцентре объяснили, что гроза образуется при куче-дождевых облаках, которые из-за прогрева воздуха находятся очень высоко.

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