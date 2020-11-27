Москву накроет «Сибиряк»

Москву накроет новый антициклон «Сибиряк». Об этом рассказал специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает РИА Новости.

Он отметил, что циклон «Таня» уступит место новому антициклону. Погода в начале декабря изменится: появится солнце, будут малооблачные дни, ожидаются также морозы до 12 градусов ниже ноля. «Это вторая половина следующей недели, ближе к выходным. С приходом зимы календарной придет и зима метеорологическая», — пояснил метеоролог.

Тишковец заявил, что снова появится снежный покров и циклон вернет температуру в «климатическое русло». «Этот сибирский антициклон стабилизирует ситуацию и приведет все метеопараметры к тем метеорологическим рамкам, которые характерны для начала декабря», — добавил он.

Утверждается, что «Сибиряка» часто называют Монгольским антициклоном. Метеоролог объяснил, что данная «империя монгольского антициклона» распространится по большей части территорий России. Ее «западное крыло» охватит центральные регионы и вытеснит облака. «У нас это будет сопровождаться постепенным улучшением погоды и усилением морозов», — заключил Тишковец.

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