Москву накроет сильный дождь

В столичном регионе объявлен желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Согласно данным синоптиков, в городе и по области с 21:00 пятницы, 12 июля, по 9:00 субботы, 13 июля, ожидается сильный дождь. Температура воздуха в первый день выходных установится на отметках 9-11 градусов тепла. Ветер будет дуть северный со скоростью до 8 метров в секунду.

При этом в воскресенье, 14 июля, в Москве немного потеплеет: воздух прогреется до плюс 17-19 градусов. Будет облачно, с прояснениями, ожидается ветер переменных направлений до семи метров в секунду.

Атмосферное давление несколько понизится и составит около 740 миллиметров ртутного столба.

10 июля сообщалось, что теплая погода вернется в Москву после 16 июля, до конца текущей недели температура существенно не изменится. При этом в городе ожидаются дожди. Потепление же придет, когда в столице начнется активная циркуляция воздуха.

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