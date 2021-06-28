Москву накроет «суперливень»

В Москве 28 июня ожидается «суперливень», который принесет в столицу около 70 процентов месячной нормы осадков. Такой прогноз в беседе с РИА Новости озвучил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Синоптик отметил, что интенсивные дожди могут спровоцировать локальные подтопления. Кроме того, возможен шквалистый ветер, который будет дуть со скоростью до 15-20 метров в секунду, а местами — до 21-26 метров в секунду. Кроме того, столице предрекли град.

Непогоду специалист списал на активный антициклон — по его словам, Москва окажется в самом его центре.

«По моим оценкам, местами в Москве и по области может выпасть до 35-50 миллиметров осадков, что составляет почти 70 процентов месячной нормы», — предупредил Тишковец, добавив, что самыми опасными часами считает период с 15:00 до 21:00.

Накануне москвичи получили экстренное предупреждение о грозе. Жителей города предупредили, что в городе ожидается дождь, местами сильный, гроза с ливнем и град. При грозе может усилиться ветер до 17-22 метров в секунду.

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