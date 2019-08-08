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Москву накроет волна непогоды

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Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В Москве в четверг, 8 августа, с 21:00 ожидается сильный ливень и шквалистое усиление ветра до 20-25 метров в секунду. Об этом говорится в сообщении столичного управления МЧС.

Спасатели рекомендовали москвичам по возможности переждать непогоду в капитальном строении. В МЧС также посоветовали обходить рекламные щиты, шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и парковать автомобили вдали от слабо укрепленных конструкций.

Предполагается, что дождь и ветер прекратятся после 18:00 по мск 9 августа.

Ранее сообщалось, что ночь на 5 августа стала в Москве самой холодной с начала лета. В ночные часы температура в городе опускалась до плюс 6,7 градуса. При этом на востоке Московской области и вовсе похолодало до плюс 1,9 градуса.

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