Москву накроют опасные дожди

В Москве объявлен «желтый уровень» опасности из-за ожидающихся сильных дождей. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Как следует из сообщения, предупреждение будет действовать с 21:00 пятницы, 16 августа, до 21:00 субботы, 17 августа. При этом в городе будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. Воздух прогреется до плюс 19-21 градуса в субботу и до плюс 17-19 градусов в воскресенье.

По прогнозам синоптиков, небольшие осадки ожидаются в столице и в воскресенье, 18 августа.

Ранее сообщалось, что с начала следующей недели в столичном регионе установится жаркая погода. По словам метеорологов, повышение температуры будет обусловлено приходом теплого воздуха с юга европейской части России.

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