Москву накроют снегопады

В Москву на следующей неделе придут снегопады, особенно активны осадки будут после вторника. Такой прогноз жителям столицы в беседе с РИА Новости пообещал специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

Синоптик предрек активизацию циклонической деятельности, которая, в свою очередь, увеличит количество снегопадов. По его словам, всего за неделю ожидается до 15-20 миллиметров осадков.

Тишковец добавил, что на земле сформируется снежный покров высотой до 7-12 сантиметров, а в Подмосковье он будет местами достигать 15 сантиметров.

При этом эксперт заверил, что москвичей ждет мягкий температурный фон — столбики термометров в ночное время суток будут показывать от минут трех до минус восьми градусов, а днем — от нуля до минус пяти.

Еще больше интересного в наших "Одноклассниках". Подпишись!