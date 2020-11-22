Сегодня в 20:25
Москву накрыл снежный буран
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
Москву начал накрывать снежный буран. Об этом сообщается в Telegram-канале «Москва. Новости».
Отмечается, что синоптики обещают сильный снегопад — пик непогоды придется на утро понедельника. Видимость составит менее километра.
Городские службы проводят противогололедную обработку дорог и убирают снежные заносы.
Ранее синоптики сообщали, что циклон «Сара», надвинувшийся на столичный регион, усилится в ночь на понедельник. Кроме того, понизится атмосферное давление, что может сказаться на людях с высокой метеочувствительностью.
Еще больше интересного в наших "Одноклассниках". Подпишись!