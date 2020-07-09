Москву назвали городом пожилых невест

Больше всего россиянок, которые вступали в брак в возрасте от 55 до 59 лет, зарегистрировали в Москве. По данным News.ru, город оказался лидером по числу пожилых невест.

В 2019 году в брак в Москве вступили 1363 женщины в возрасте от 55 до 59 лет — это самый высокий показатель среди регионов России. На втором месте оказалось Подмосковье (1084 брака), замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург (802).

По словам социального психолога Наили Бираровой, женщины, вступившие в брак после 50 лет, в большинстве своем принимают осознанное решение, и зачастую эти браки оказываются крепче, чем союзы молодых людей.

При этом большинство женщин в России выходят замуж в 20-24 года — больше 33 процентов россиянок. В 2019 году 30 процентов женщин в стране регистрировали браки в 25-29 лет, 22 процента — в 30-34 года.

Большинство мужчин в России женятся в 25-29 лет — 35 процентов. В 30-34 года вступило в брак больше 26 процентов россиян, в 35-39 лет — 14 процентов.

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