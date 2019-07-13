Москву окутает ночной туман

В ночь на воскресенье, 14 июля, в столичном регионе ожидается туман. Соответствующая информация размещена на портале Гидрометцентра России.

По данным специалистов, в связи с данным явлением в городе объявлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать с 21:00 субботы до 9:00 воскресенья.

Отмечается, в темное время суток в Москве и по области ожидается также переменная облачность, без осадков. Температура воздуха установится в пределах 7-9 градусов тепла, в Подмосковье — на уровне 4-9 градусов.

10 июля сообщалось, что теплая погода вернется в Москву после 16 июля, до конца текущей недели температура существенно не изменится. При этом в городе ожидаются дожди. Потепление же придет, когда в столице начнется активная циркуляция воздуха.

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