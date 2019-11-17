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Москву окутает очаговый туман

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Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Жителей Москвы в воскресенье, 17 ноября, ожидает облачная погода с дымкой и очаговым туманом. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, пишет РИА Новости.

По его словам, воздух в столице прогреется до семи градусов тепла. Кроме того, в городе ожидаются моросящие осадки. Ветер будет дуть юго-западный, его скорость составит 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление остается выше нормы — 758 миллиметров ртутного столба.

Ранее, 16 ноября, Тишковец заявил, что в ближайшую неделю снега в столице не предвидится. По его словам, сейчас погода в городе близка к октябрьской, тем не менее ближе к концу месяца температура воздуха вернется в рамки климатической нормы.

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