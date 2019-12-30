Сегодня в 14:35

Москву парализовали послеобеденные пробки

Новости /
Фото: АГН «Москва»

Днем в понедельник, 30 декабря, заторы на дорогах Москвы достигли восьми баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Пробки» на 14:20 по мск.

Движение затруднено на Садовом и Третьем транспортном кольцах, Садовнической, Кремлевской, Софийской, Котельнической и Москворецкой набережных, Большом Москорецком мосте, Большом Каменном и Крымском мостах.

Кроме того, загруженность дорог зафиксирована на Тверской, Мясницкой, Неглинной улицах, Новом Арбате, а также на улицах Знаменка и Петровка. Движение также затруднено на северо-западе и северо-востоке МКАДа.

По прогнозу сервиса, к 20:00 дороги разгрузятся до четырех баллов.

Еще больше интересного в нашем Facebook. Подпишись!

Размещение рекламы
О проекте
RSS

Moslenta, 2019 г. 18+

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.