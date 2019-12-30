Москву парализовали послеобеденные пробки

Днем в понедельник, 30 декабря, заторы на дорогах Москвы достигли восьми баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Пробки» на 14:20 по мск.

Движение затруднено на Садовом и Третьем транспортном кольцах, Садовнической, Кремлевской, Софийской, Котельнической и Москворецкой набережных, Большом Москорецком мосте, Большом Каменном и Крымском мостах.

Кроме того, загруженность дорог зафиксирована на Тверской, Мясницкой, Неглинной улицах, Новом Арбате, а также на улицах Знаменка и Петровка. Движение также затруднено на северо-западе и северо-востоке МКАДа.

По прогнозу сервиса, к 20:00 дороги разгрузятся до четырех баллов.

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