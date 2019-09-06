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Москву парализовали восьмибалльные пробки

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Фото: Владимир Сергеев / РИА Новости

Загруженность на дорогах Москвы достигла восьми баллов в пятницу, 6 сентября. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Пробки».

Движение ограничено на 92 участках дорог, в том числе на Садовом кольце, Третьем транспортном кольце, по Кремлевской, Москворецкой и Гончарной набережным. Скорость автомобильного потока снижена и на МКАД.

Ранее в ЦОДД также сообщили, что до 9 сентября нельзя будет проехать по Тверской улице и прилегающим переулкам, а также по улицам Охотный Ряд, Моховая и Театральному проезду. Автомобилистам рекомендовали пользоваться метро для поездок в центр и планировать маршруты заранее. 7–8 сентября в столице будет отмечаться День города.

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