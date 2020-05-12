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Москву похвалили за успехи в борьбе с коронавирусом
Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости
Москва показывает успешные результаты в борьбе с коронавирусом. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова, передает издание «Известия».
По словам политика, несмотря на абсолютные цифры, столица, первая столкнувшаяся с инфекцией, достойно справляется с ситуацией. «В том числе и по уровню летальности», — добавила Голикова.
В Москве, по последним данным, заражены коронавирусом 121 301 человек, выздоровели 19 642 пациента, умерли — 1179 человек.
В столице с 12 мая начал действовать обязательный масочный режим. Средства индивидуальной защиты необходимо надевать в общественных местах, а также при поездках на любых видах транспорта.
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