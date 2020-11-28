Москву признали лучшим городом мира для туристов

Москва выиграла международную премию World Travel Awards в номинации «Лучшее туристическое направление. Город» . Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин во «ВКонтакте».

Он уточнил, что за Москву отдали свои голоса не только эксперты, но и обычные туристы.

Градоначальник отметил, что все те амбициозные планы по развитию туристической отрасли, которые не удалось реализовать из-за закрытых границ, обязательно будут исполнены. «Будет новый подъем отрасли — все соскучились по путешествиям и хорошим впечатлениям», — пообещал Собянин.

Москва стала победителем номинации «Лучшее туристическое направление. Город» второй год подряд.

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