Сегодня в 19:46

Москву-реку почистили

Новости /
Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Специалисты предприятия «Мосводосток» очистили поверхность Москвы-реки. Об этом сообщает «Москва 24».

Работы по сбору плавучего мусора и нейтрализации нефтепродуктов были выполнены техническим флотом. Было задействовано судно МС-3 со специальным гидроманипулятором для подъема больших грузов. Протяженность его маршрута составила около 60 километров.

Среди выловленного мусора оказались автомобильные шины, документы, пластиковые карты и паспорта, пишет канал. Также был убран обычный для Москвы-реки мусор — тина, бутылки и пакеты.

Еще больше интересного в нашем Facebook. Подпишись!

Размещение рекламы
О проекте
RSS

Moslenta, 2019 г. 18+

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.