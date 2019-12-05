Москву снова накроют ледяные дожди

В выходные, 7 и 8 декабря, и в начале следующей недели в Москве сохранится вероятность ледяных дождей, которые прогнозировали в ночь на четверг, 5 декабря. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на центр погоды «Фобос».

По словам синоптиков, оттепели в столице сохранятся до начала следующей недели. В пятницу, 6 декабря, температура повысится до плюс 3-4 градусов — это примерно на 7 градусов выше нормы. В выходные в Москве будет чуть прохладнее, но снова возможны осадки.

Ранее синоптики рассказали, что скачки температуры в Москве могут вызвать у жителей столицы плохое самочувствие. В первую очередь это касается тех москвичей, которые имеют гипертонические болезни, вегетососудистую дистонию и дисфункциональные расстройства нервной системы. Кроме того, трудности могут испытывать люди, имеющие проблемы с органами дыхания и опорно-двигательным аппаратом.

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