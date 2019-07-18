Москву снова затопило

После обрушившихся на Москву в четверг, 18 июля, сильных дождей улицы в городе снова затопило. Видео с последствиями ливня публикует Telegram-канал «Московские новости».

На кадрах видно, как автомобиль медленно едет по огромной луже, разлившейся на месте проезжей части. Рядом стоят другие подтопленные машины. В каком именно районе был снят ролик, не уточняется.

Ранее в четверг сообщалось, что за последние три дня в столице выпало более трети месячной нормы осадков. С 16 июля в Москве действует «желтый» уровень погодной опасности из-за дождей. Как отмечали синоптики, ливни в город принес циклон «Рико».

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