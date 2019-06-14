Москву зальет

В результате ливней в пятницу, 14 июня, в столице может выпасть до 20 процентов месячной нормы осадков. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос», передает агентство «Москва».

По словам специалистов, в городе ожидается от 10 до 13 миллиметров осадков, что составляет чуть менее пятой части нормы для июня. «Ливневые дожди и грозы пройдут почти повсеместно», — добавили они, отметив, что при этом температура воздуха составит около 23-25 градусов тепла.

Согласно предварительному прогнозу, в субботу, 15 июня, вероятность дождей сохранится только на юге Московской области. На следующий день осадков в регионе не прогнозируется. Столбики термометров в выходные будут держаться в пределах 22-25 градусов, ветер будет слабым, а давление сохранится около нормы.

14 июня сообщалось, что в столичном регионе объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за риска возникновения пожаров. Отмечалось, что есть вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.

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