Москву заполонили снеговики

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[⠀ Млечный Путь в осенних лужах, Ночь течёт за воротник. Голос ноябрём простужен. Сильно болен снеговик. Хилый снег сырою плотью В комья лепит детвора. И летят, летят лохмотья Над морковью в полведра. ⠀ Этот первый по сезону Кривобокий! Не беда! У детей свои резоны. Эй! Лепи второй! Айда! ⠀ Мокрый снег , в глазницах сажа. Детям, что? Уроки, счёт! Только утром будет каша Там, где снеговик живёт. ⠀ #стихиандреязвягина#стихи#поэзия#поэзия21века#лирика#лирикадуши#снеговик#первыйснег#москва#куркино#октябрь#стихипроосень](https://www.instagram.com/p/B3SfYLmoJWA/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading)