Москву заполонили снеговики
Первые снеговики начали появляться в Москве и Подмосковье после прошедших накануне, 6 октября, осадков. Фотографии снежных фигур жители столичного региона публикуют в Instagram.
Так, один снеговичок, «наблюдающий» за многоэтажками, появился в московском районе Куркино. Его снимок опубликован в аккаунте пользователя zvyaginandrew.
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[⠀ Млечный Путь в осенних лужах, Ночь течёт за воротник. Голос ноябрём простужен. Сильно болен снеговик. Хилый снег сырою плотью В комья лепит детвора. И летят, летят лохмотья Над морковью в полведра. ⠀ Этот первый по сезону Кривобокий! Не беда! У детей свои резоны. Эй! Лепи второй! Айда! ⠀ Мокрый снег , в глазницах сажа. Детям, что? Уроки, счёт! Только утром будет каша Там, где снеговик живёт. ⠀ #стихиандреязвягина#стихи#поэзия#поэзия21века#лирика#лирикадуши#снеговик#первыйснег#москва#куркино#октябрь#стихипроосень](https://www.instagram.com/p/B3SfYLmoJWA/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading)
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[⠀ Млечный Путь в осенних лужах, Ночь течёт за воротник. Голос ноябрём простужен. Сильно болен снеговик. Хилый снег сырою плотью В комья лепит детвора. И летят, летят лохмотья Над морковью в полведра. ⠀ Этот первый по сезону Кривобокий! Не беда! У детей свои резоны. Эй! Лепи второй! Айда! ⠀ Мокрый снег , в глазницах сажа. Детям, что? Уроки, счёт! Только утром будет каша Там, где снеговик живёт. ⠀ #стихиандреязвягина#стихи#поэзия#поэзия21века#лирика#лирикадуши#снеговик#первыйснег#москва#куркино#октябрь#стихипроосень](https://www.instagram.com/p/B3SfYLmoJWA/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading)
Самого модного снеговика в регионе слепила жительница Подмосковья под ником sarra__west. На голову ему она надела розовую шляпу, а тело украсила четырьмя разноцветными пуговицами.
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[С почином нас! 😂❄️☃️❄️ По сусекам поскребли 😉да на снеговика нагребли. #westy #westiegram #westielover #westielove #westiemoments #westiemania #westietude #westieterrier #westiesofinstagram #insta_dogs #instawestie #lovemywestie #dogsofinstagram #dog #bestwoof #topdogphoto #чилидзе #снеговик #ялюблюсвоюсобаку](https://www.instagram.com/p/B3T_Ai1CKjX/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading)
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[С почином нас! 😂❄️☃️❄️ По сусекам поскребли 😉да на снеговика нагребли. #westy #westiegram #westielover #westielove #westiemoments #westiemania #westietude #westieterrier #westiesofinstagram #insta_dogs #instawestie #lovemywestie #dogsofinstagram #dog #bestwoof #topdogphoto #чилидзе #снеговик #ялюблюсвоюсобаку](https://www.instagram.com/p/B3T_Ai1CKjX/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading)
Пользователь 77chipollino77, несмотря на небольшой слой снега, сумел построить высокую фигуру из трех больших комков. Одна рука снеговика представляет собой засохшую ветку, а вторая — сачок красного цвета.
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[Бу!!! 👻👻👻👻 #снеговик #октябрь #подмосковье #дача](https://www.instagram.com/p/B3TzTk5HyY9/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading)
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[Бу!!! 👻👻👻👻 #снеговик #октябрь #подмосковье #дача](https://www.instagram.com/p/B3TzTk5HyY9/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading)
Ранее сообщалось, что ночь на понедельник, 7 октября, стала самой холодной с начала осени. Минимальная температура, зарегистрированная метеостанцией ВДНХ, составила плюс 0,8 градуса. Накануне, 6 октября, в Москве и Подмосковье выпал снег.
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