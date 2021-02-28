Москву засыпало снежной крупой

Москву в последний день зимы, 28 февраля, засыпало снежной крупой. Видео с этим погодным явлением опубликовало РИА Новости в своем Telegram-канале.

На опубликованных кадрах видно, как крупинки падают на ладони москвички, стоящей на одной из столичных улиц.

Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова предупредила москвичей, что слякоть, появившаяся в городе из-за оттепели, останется на улицах до середины апреля.

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