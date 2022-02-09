Сегодня в 01:36
1 мин.

Москвич убил мать и прожил с ее телом в квартире две недели

Новости /
Москвич убил мать и прожил с ее телом в квартире две недели
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В Москве сын убил собственную мать и прожил с ее телом в квартире две недели. Преступление произошло в жилом доме в районе Солнцево, передает телеканал РЕН ТВ.

На днях соседи пожаловались на трупный запах, исходящий из квартиры мужчины. Прибывшие на место правоохранители вскрыли дверь, после чего обнаружили в квартире тело женщины 1937 года рождения. Повреждения на ее теле свидетельствовали о том, что пенсионерку задушили.

Кроме того, в квартире обнаружили труп сына убитой. Следственные органы установили, что, прожив две недели с трупом матери в квартире, россиянин, предположительно, совершил суицид. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК России («Убийство»).

Ранее в Москве пожилой мужчина убил соседа ножом, а затем покончил с собой.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.