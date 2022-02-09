Москвич убил мать и прожил с ее телом в квартире две недели

В Москве сын убил собственную мать и прожил с ее телом в квартире две недели. Преступление произошло в жилом доме в районе Солнцево, передает телеканал РЕН ТВ.

На днях соседи пожаловались на трупный запах, исходящий из квартиры мужчины. Прибывшие на место правоохранители вскрыли дверь, после чего обнаружили в квартире тело женщины 1937 года рождения. Повреждения на ее теле свидетельствовали о том, что пенсионерку задушили.

Кроме того, в квартире обнаружили труп сына убитой. Следственные органы установили, что, прожив две недели с трупом матери в квартире, россиянин, предположительно, совершил суицид. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК России («Убийство»).

Ранее в Москве пожилой мужчина убил соседа ножом, а затем покончил с собой.