Муфтий Москвы назвал условие для брака мусульманина и иноверки

Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов назвал условие, при соблюдении которого мусульманин может заключить брак с женщиной иной веры. Об этом сообщает РИА Новости.

Аляутдинов объяснил, что, согласно принятому Советом улемов Духовного управления мусульман России заключению, мусульманин может вступить в брак только с мусульманкой, кроме некоторых случаев, когда местный муфтий сочтет такой брак возможным. «Например, если женщине близок ислам, она уважает его каноны и не будет препятствовать мужу воспитывать детей в традициях Ислама», — пояснил он.

Муфтий подчеркнул, что женщина при этом может исповедовать и другую религию. По его словам, она не обязана принимать ислам до замужества, поскольку «этот шаг должен быть совершен осознанно, с пониманием сущности религии и веры, а не для того, чтобы только выйти замуж».

При этом Аляутдинов отметил, что дети, рожденные в межконфессиональных браках, часто не знают, к какой религии себя отнести, что «отрицательно сказывается на их дальнейшем развитии как личности, так как утрачивается их национальная и религиозная идентичность». Он также заметил, что такие браки могут распадаться из-за недопонимания.

Кроме того, муфтий уточнил, что решение Совета улемов не имеет обратной силы, однако на ранее заключенные браки не распространяется. Тем же, кто еще не состоит в семейных отношениях, следует принять во внимание данное решение и «суметь расставить правильные приоритеты».

10 ноября Духовное управление мусульман России опубликовал заключение, запрещающее браки с иноверцами. В документе отмечено, что «межконфессиональные браки недопустимы и возможны лишь в определенных единичных случаях по решению местного муфтия». Только он, по словам представителей управления, может разрешить ситуацию, приняв во внимание все обстоятельства конкретного случая. В брак с мусульманином может вступить только та немусульманка, которая готова следовать предписаниям Корана.

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