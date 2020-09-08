Муфтий Москвы заразился коронавирусом

Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в видеообращении, размещенном на своей странице в Instagram.

Он рассказал, что его состояние в какие-то дни ухудшилось. Несмотря на некоторые симптомы, семья надеялась, что муфтий заболел не коронавирусом, а ОРВИ или гриппом. «Но все-таки COVID подтвердился», — сказал Аляутдинов.

По данным на 8 сентября, за сутки в Москве зафиксировали 695 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в столице — 267 742. Всего умер 4921 человек, в том числе за последние сутки от осложнений скончались 16 инфицированных.

5 сентября мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о сроках массовой вакцинации от коронавируса в столице. Он отметил, что серьезная масштабная вакцинация — это, скорее всего, конец года — начало следующего.

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