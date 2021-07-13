Мусоровоз задавил пенсионера в Москве

В Москве на улице Грекова, что на севере столицы, мусоровоз, двигаясь задним ходом, задавил пожилого мужчину. Об этом сообщает столичная Госавтоинспекция в своем Telegram-канале.

Авария произошла 13 июля. Грузовик двигался задним ходом возле городской поликлиники, расположенной в доме номер 12. Водитель не заметил мужчину, шедшего сзади, и тот угодил под колеса. От полученных травм пострадавший скончался на месте, ему было 83 года.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы, по факту ЧП проводится проверка.

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