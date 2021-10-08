Мусорщики причинили ущерб экологии Москвы более чем на 400 миллионов рублей

Полицейские задержали двух мужчин, которые занимались незаконным предпринимательством в Москве. Их деятельность принесла серьезный ущерб экологии столицы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу.

«В результате незаконной предпринимательской деятельности задержанными причинен ущерб окружающей среде города Москвы на общую сумму более 400 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что подозреваемые занимались приемкой, перевозкой и утилизацией мусорных отходов без соответствующей лицензии. Благодаря своему предприятию мошенники смогли получить более 11 миллионов рублей.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления».

Ранее в Новой Москве возбудили головное дело о загрязнении Николо-Хованского.