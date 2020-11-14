Московские музеи приостановят работу

Федеральные музеи и музеи-заповедники в Москве приостанавливают свою работу с 16 ноября 2020 года по 15 января 2021 года. Соответствующий приказ главы Министерства культуры России Ольги Любимовой опубликован на сайте ведомства.

Учреждениями также будут приостановлены проведение досуговых, зрелищных, культурных, просветительских и других мероприятий.

В столице с 13 ноября вступил в силу запрет на работу ресторанов, кафе и клубов в ночное время на фоне распространения коронавируса. Общепит и развлекательные заведения будут прекращать работу в 23:00 и открываться только в 6:00. Запрет будет действовать до 15 января.

На этот же период распространяется ограничение на очное проведение массовых мероприятий. Кроме того, число зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах не должно превышать показателя в 25 процентов от максимальной вместимости помещения.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин отменил массовые новогодние гуляния из-за коронавируса в Москве. Запрет будет введен в том числе и на крупные рождественские мероприятия.

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