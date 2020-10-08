Музеям Кремля передали архив семьи Фаберже

Музеям Московского Кремля передали архив семьи Карла Фаберже. Об этом МОСЛЕНТЕ сообщили в пресс-службе музеев.

Решение о передаче архива приняла правнучка ювелира Татьяна Фаберже, умершая во Франции в феврале текущего года. Специалисты музеев познакомились с женщиной в 1992 году, когда открылась выставка «Мир Фаберже» — один из первых подобных проектов в России.

Документы и мемориальные предметы, полученные от Татьяны Фаберже, охватывают период более 100 лет и отражают жизнь семьи на протяжении всего XX века. «В составе архива — множество документов, личных вещей, инструментов мастеров, ценнейших фотографий, запечатлевших историю знаменитого ювелирного Дома и семьи, эскизов и моделей произведений. <…> Отдельный фотоальбом включает в себя изображения некоторых пасхальных яиц и, в том числе, дополнений, входивших в комплекс императорского подарка», — рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что архив позволяет проследить процесс создания ювелирных шедевров. Также в нем содержатся документы рода Шереметевых — родственников Татьяны Фаберже по материнской линии.

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