Муж убитой «Мисс Кузбасс-2010» рассказал подробности совершенного преступления
Муж убитой «Мисс-Кузбасс-2010» Ксении Сапожковой, заместитель начальника отдела столичного метро Александр Попов показал место захоронения супруги в Москве и раскрыл подробности совершенного преступления. Видеозаписью с места событий поделился Telegram-канал «112».
«Ксению там оставил, дошел до машины, взял лопату, вернулся, начал копать», — описал ход событий Попов. После этого в сопровождении оперативников он отправился в лес и указал на место, где вырыл Сапожковой могилу. Там и было найдено тело убитой им полгода назад 30-летней модели.
О пропаже своей жены Попов заявил в январе этого года. Позднее он рассказал, что сам убил ее, расчленил тело и выбросил останки в реку Десну. На место тогда отправили водолазов, но те ничего не нашли. Через некоторое время мужчина начал отрицать свою вину.