Муж убитой «Мисс Кузбасс-2010» рассказал подробности совершенного преступления

О пропаже своей жены Попов заявил в январе этого года. Позднее он рассказал, что сам убил ее, расчленил тело и выбросил останки в реку Десну. На место тогда отправили водолазов, но те ничего не нашли. Через некоторое время мужчина начал отрицать свою вину.