Мужчина купил полностью состоящий из корки арбуз и взволновал россиян

Россиянин приобрел в одном из сетевых магазинов в московском районе Митино арбуз, состоящий только из корки. Видеозапись с ягодой без красной мякоти, опубликованная в Telegram-канале Life Shot, взволновала пользователей сети.

На кадрах видно, что плод внутри не содержит ни одной косточки и имеет бледно-зеленый цвет. Сам москвич отметил, что очень долго выбирал арбуз прежде, чем его купить, так как это был его первый арбуз за сезон. Мужчина добавил, что килограмм ягоды стоил 35 рублей, вес недоспевшего арбуза составил пять килограмм.