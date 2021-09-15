Мужчина купил полностью состоящий из корки арбуз и взволновал россиян
Россиянин приобрел в одном из сетевых магазинов в московском районе Митино арбуз, состоящий только из корки. Видеозапись с ягодой без красной мякоти, опубликованная в Telegram-канале Life Shot, взволновала пользователей сети.
На кадрах видно, что плод внутри не содержит ни одной косточки и имеет бледно-зеленый цвет. Сам москвич отметил, что очень долго выбирал арбуз прежде, чем его купить, так как это был его первый арбуз за сезон. Мужчина добавил, что килограмм ягоды стоил 35 рублей, вес недоспевшего арбуза составил пять килограмм.
«Гербициды, стимуляторы роста, ГМО», «Нас травят медленно, один хлам везде», «В этом году действительно что-то с арбузами не то. Недозрелые. Кислые», «Я уже понял: в Москве людей как свиней кормят всем подряд. И самое главное, что все съедается», — прокомментировали юзеры.
Ранее подозреваемого по делу о смертельном отравлении арбузом задержали в Москве. Им является 39-летний сотрудник частной фирмы, который занимался дезинсекцией помещения магазина «Магнит» на Совхозной улице.
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