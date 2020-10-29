Мужчина облил себя бензином в офисе «Яндекс.Такси» в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, Михаил Н. попросил позвать генерального директора компании. На место инцидента приехали экстренные службы: пожарные, медики и полицейские.

Позже мужчину задержали. Выяснилось, что он работал в «Яндекс.Такси» и недавно поругался с работодателями: ему якобы не выплатили зарплату, а после отключили от сервиса.

В ноябре 2019 года сообщалось, что водители «Яндекс.Такси» объявили забастовку в Подмосковье. Таким образом они протестовали из-за низких тарифов и высокой комиссии агрегатора.

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